СМИ: В Балашихе взорвался автомобиль — один человек погиб

Другие источники говорят о двух жертвах, информация уточняется.

На территории Балашихи Московской области взорвался автомобиль. В настоящее время уточняется информация о погибших. Согласно сообщению журналистов из Тelegram-канала BAZA, жертвой трагедии стал один человек. Однако в ряд СМИ упоминается о том, что погибшими стали двое. Согласно предварительным сведениям, взрыв произошел около многоэтажного жилого дома в микрорайоне Авиаторов по бульвару Нестерова. Очевидцы отмечали, что волна удара была такой мощной, что погибшего отбросило к подъезду. Не исключается версия о том, что в транспортное средство могло быть заложено самодельное взрывное устройство.

По предварительной информации, погибший находился рядом с машиной в момент взрыва. Машина, как сообщают жители, была переведена на газ. Сначала жители Подмосковья слышали громкий хлопок, после чего автомобиль заполыхал. Сейчас транспортное средство полностью выгорело. Причина произошедшего устанавливается.

В "Москва-Сити" после трех взрывов начался сильный пожар.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian, 112