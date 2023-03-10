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В "Москва-Сити" после трех взрывов начался сильный пожар

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Причиной взрыва стали три баллона с горючим.

В деловом районе "Москва-Сити" после трех взрывов начался сильный пожар. Об этом сообщил Telegram-канал "SHOT".

Инцидент произошел 23 апреля. На стройке в районе начался пожар. После стало известно о взрыве на подземной парковке. Отмечается, что причиной взрыва стали три баллона с горючим. На месте работали карета скорой помощи и несколько пожарных расчетов. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в США взрыв уничтожил здание на заводе Northrop Grumman.

Фото: Telegram / SHOT

Теги: баллон, взрыв, москва-сити, парковка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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