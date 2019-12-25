В МВД предупредили о схеме мошенничества с арендой места на паркинге

Мошенники внедряются в чат ЖК для обмана местных жителей.

Дистанционные мошенники на российской территории стали выманивать у граждан страны денежные средства под предлогом аренды места в паркинге.Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на данные, предоставленные в материалах правоохранительных органов.

В МВД уточнили, что в криминальной схеме аферист под видом жильца проникает в чаты жилых комплексов (ЖК), там он размещает объявления с предложением аренды парковочного места по выгодной стоимости. Когда с ним связывается заинтересовавшийся человек, то злоумышленник просит от потенциальной жертвы обмана внести предоплату или полностью оплатить машино-место на обговоренный срок. Он аргументирует такие действия большим спросом среди соседей. Когда автомобилист переводит деньги, то псевдососед просто перестает выходить с ним на связь.

В полиции советуют не переводить деньги неизвестным лицам после устных договоренностей.

В Народном фронте предупредили о предлагающих скидки на тарифы связи мошенниках.

Фото: Piter.tv