В МВД предупредили о схеме мошенничества с арендой места на паркинге

Дистанционные мошенники на российской территории стали выманивать у граждан страны денежные средства под предлогом аренды места в паркинге.Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на данные, предоставленные в материалах правоохранительных органов.
В МВД уточнили, что в криминальной схеме аферист под видом жильца проникает в чаты жилых комплексов (ЖК), там он размещает объявления с предложением аренды парковочного места по выгодной стоимости. Когда с ним связывается заинтересовавшийся человек, то злоумышленник просит от потенциальной жертвы обмана внести предоплату или полностью оплатить машино-место на обговоренный срок. Он аргументирует такие действия большим спросом среди соседей. Когда автомобилист переводит деньги, то псевдососед просто перестает выходить с ним на связь.
В полиции советуют не переводить деньги неизвестным лицам после устных договоренностей.
В Народном фронте предупредили о предлагающих скидки на тарифы связи мошенниках.
Фото: Piter.tv
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