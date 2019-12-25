В Народном фронте предупредили о предлагающих скидки на тарифы связи мошенниках

Нельзя сообщать никому коды из СМС, а также переходить по ссылкам из подозрительных сообщений или устанавливать приложения по просьбе звонящих.

На российской территории мошенники под видом сотрудников компании-оператора связи звонят гражданам и предлагают им перейти на "скидочный" мобильный тариф. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал эксперт Народного фронта Галактион Кучава. Специалист добавил, что при подключении такой услуги аферисты требуют с жертвы обмана предоплату за гарантию. Также злоумышленники могут потребовать назвать код из СМС-сообщения. Далее они звонят уже от имени службы безопасности и сообщают, что счет якобы находится под угрозой.

Мошенники предлагают "скидочный" тариф с предоплатой "за гарантию подключения" либо присылают фишинговую ссылку якобы для оформления льготных условий. Далее под предлогом спасения денег вынуждают перевести их на "безопасный" счет". Галактион Кучава, эксперт

Галактион Кучава рассказал аудитории, что любые предложения о тарифах, перерасчетах или срочных действиях требуется проверять через официальные каналы. Отчеловека требуется перейти в официальное приложение оператора, открыть сайт компании или позвонить по номеру, который указан в настоящей квитанции либо в разделе "Контакты".

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Фото: Piter.tv