Народный фронт и депутаты Петербурга собрали гумпомощь для бойцов СВО

Представители Народного фронта совместно с депутатами Законодательного собрания Петербурга сформировали и отправили очередной гуманитарный конвой для участников специальной военной операции. В состав груза вошли оборудование для операторов беспилотников, средства связи, генераторы, бронежилеты, маскировочные сети, продукты длительного хранения и медикаменты. Также бойцы получат всё необходимое для выполнения боевых задач в полевых условиях.

Кроме того, в рамках миссии подготовлены подарки для детей, находящихся в Областном социально-реабилитационном центре в Белгороде. Акция приурочена к памяти волонтёров Народного фронта Николая Ковалева и Давида Соколова, погибших два года назад при эвакуации мирных жителей из Курской области. Их автомобиль попал под обстрел ВСУ.

Ранее мы сообщили о том, что останки 48 красноармейцев перезахоронили в Приозерском районе.

Фото: Народной фронт Санкт-Петербурга