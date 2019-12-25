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Зеленский внес в Раду представление о назначении Корецкого премьером
Сегодня, 11:00
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Зеленский внес в Раду представление о назначении Корецкого премьером

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Глава Украины направил депутатам постановление о кандидатуре на место главы правительства.

Верховная рада получила заявление от лидера киевского режима Владимира Зеленского о назначении нынешнего главы компании "Нафтогаз" Сергея Корецкого премьер-министром Украины. Соответствующее заявление через социальные сети сделал спикер местного парламента Руслан Стефанчук.

Верховная Рада Украины получила заявление <...> Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого премьер-министром Украины. Парламент рассмотрит его в ближайшее время в установленном порядке.

Руслан Стефанчук, спикер Верховной Рады Украины

Зеленский заинтересован в устранении спонсоров Залужного, заявил Азаров.

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается экстремистской и террористической ) /  Ruslan Stefanchuk 

Теги: верховная рада, владимир зеленский, нафтогаз, сергей корецкий
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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