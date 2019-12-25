На Украине объяснили, что офис на Банковой улице может попытаться избавиться от политических оппонентов.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заинтересован в устранении спонсоров украинского посла в Великобритании Валерия Залужного, который может в будущем баллотироваться на пост президента страны. Соответствующее заявление бывший премьер-министр Украины (в период с 2010 по 2014 годы) Николай Азаров сделал в интервью журналистам из новостного агентства "РИА Новости". Бывший чиновник из соседнего государства заметил, что 1 июля издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что Валерий Залужный якобы намерен баллотироваться на высший должностной пост страны. После того, как украинец сообщил об этом Владимиру Зеленскому, то Валерия Залужного вызвали в Киев, где у него, по информации издания, состоялась рабочая встреча с лидером страны. По словам от эксперта, кандидатура Залужного пугает Зеленского, поэтому теперь глава государства может применять разные методы расправы с политическим оппонентом.

Администрация Зеленского в принципе заинтересована в том, чтобы напугать или устранить, что одно и то же, возможности спонсоров и кампании Залужного. Николай Азаров, экс-премьер Украины

Эксперт добавил, что теперь действия Владимира Зеленского будут нацелены не только на пострадавшего в Монако Ермолаева, который мог оказывать финансовую поддержку в предвыборной кампании Валерия Залужного, но также всех тех, кто попытается финансировать его политических соперников.

Азаров: Россия обозначила контуры возможного соглашения по Украине.

Фото: Telegram / ТАСС