На Украине заметили, что мяс находится на стороне международных союзников Банковой.

Руководство России обозначило контуры возможного соглашения по украинскому кризису. Соответствующее заявление бывший премьер-министр Украины (в период с 2010 по 2014 годы) Николай Азаров сделал в интервью журналистам из новостного агентства "ТАСС". Бывший чиновник из соседнего государства заметил, что теперь мяч находится на стороне стран из коллективного Запада.

Абсолютно, на мой взгляд, реалистичная позиция российского руководства - обозначить контуры возможного соглашения, сказать о готовности российского руководства идти к миру, а дальше: "Давайте - мяч на вашей стороне. Николай Азаров, экс-премьер Украины

Ранее глава нашего государства Владимир Путин сообщил 23 июня на совещании с членами федерального правительства о том, что Москва готова к мирным переговорам с киевским режимом на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле. В марте 2022 года в Турции состоялись двусторонние переговоры. Достигнутые на этих мероприятиях договоренности были сорваны по вине украинского руководства.

Азаров: визит Тихановской в Киев свидетельствует о подготовке провокации.

Фото: Telegram / ТАСС