Киберполиция выявила опасный троян для Android

Мошенники стали использовать Drama RAT для кражи данных и блокировки Android.

Новое опасное программное обеспечение (ПО) под названием Drama RAT обнаружили на устройствах Android. Об этом сообщили в Управлении по борьбе с киберпреступностью МВД России.

В ведомстве отметили, что данная программа представляет собой инструмент удаленного администрирования, что позволяет ей похищать конфиденциальную информацию за счет операций с банковскими приложениями и полностью блокировать работу смартфона.

Мошенническая схема начинается с того, что вредоносное приложение после инсталляции запрашивает разрешение на обновление через свой канал, например, на платформе "MAX". После этого в фоновом режиме начинает загружаться основная шпионская составляющая. Далее зловред отправляет требование предоставить доступ к Службе специальных возможностей системы.

Если пользователь соглашается, то он фактически разрешает троянцу считывать содержимое экрана, перехватывать вводимые коды и пароли. Завершающим этапом станет принудительная установка PIN-кода, благодаря которой злоумышленник дистанционно заблокирует устройство для его владельца.

Вредоносное ПО распространяется с помощью мессенджеров, электронных почтовых отравлений и СМС-сообщений. Жертвам обещают бесплатный доступ к ИИ или модам к компьютерным играм.

Ранее мы сообщали, что мошенники стали выходить на связь с потенциальными жертвами через мессенджеры, представляясь "соседями".

Фото: Magnific