В МВД предупредили о мошенниках, которые представляются "соседями" в мессенджерах

В МВД России рассказали, что мошенники стали выходить на связь через мессенджеры, представляясь "соседями". Аферисты ведут себя в переписке максимально буднично и доверительно.

"Сосед" заявляет, что домофон отключен, а затем сообщает "временный код для входа" в подъезд, чтобы укрепить доверие. После диалога злоумышленник просит СМС-код, который нужно назвать якобы для "подтверждения заявки". На самом деле оформляется кредит, либо мошенник заходит в ваш банк или личный кабинет, пытается сменить пароль и подключить устройство.

Спокойно завершите разговор и не называйте никаких кодов. Перезвоните в управляющую компанию или в домофонную службу и уточните, ведутся ли работы. Напишите реальным соседям в домовой чат. Заблокируйте номер/аккаунт мошенника и при необходимости сообщите о попытке мошенничества в банк и полицию. Пресс-служба МВД

