В МВД предупредили о мошенниках, которые представляются "соседями" в мессенджерах
Сегодня, 8:10
182
"Сосед" заявляет, что домофон отключен, а затем сообщает "временный код для входа" в подъезд, чтобы укрепить доверие.

В МВД России рассказали, что мошенники стали выходить на связь через мессенджеры, представляясь "соседями". Аферисты ведут себя в переписке максимально буднично и доверительно. 

"Сосед" заявляет, что домофон отключен, а затем сообщает "временный код для входа" в подъезд, чтобы укрепить доверие. После диалога злоумышленник просит СМС-код, который нужно назвать якобы для "подтверждения заявки". На самом деле оформляется кредит, либо мошенник заходит в ваш банк или личный кабинет, пытается сменить пароль и подключить устройство. 

Спокойно завершите разговор и не называйте никаких кодов. Перезвоните в управляющую компанию или в домофонную службу и уточните, ведутся ли работы. Напишите реальным соседям в домовой чат. Заблокируйте номер/аккаунт мошенника и при необходимости сообщите о попытке мошенничества в банк и полицию. 

Пресс-служба МВД 

Ранее на Piter.TV: в МВД рассказали, как защитить смартфон от мошенников. 

Фото: unsplash 

Теги: мвд, мошенничество
