Песков: детализации переговоров Дмитриева в Майами не будет

В Кремле ответили, что уже были озвучены оценки по переговорам.

Детализации переговоров главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Майами со стороны Кремля не будет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос о встрече Дмитриева с американской делегацией, которая прошла 31 января в Майами. Песков отметил, что уже были озвучены оценки по переговорам. По его словам, это были концептуальные оценки как от Дмитриева, так и от спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Это были достаточно позитивные конструкции, конструктивные разговоры. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля.

