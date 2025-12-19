Песков: Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля

В Кремле подтвердили, что это была просьба от Трампа в адрес Путина.

Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали новость о просьбе президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что глава Белого дома предложил президенту РФ Владимиру Путину на время отказаться от ударов по Украине. Песков подтвердил, что такая просьба от Трампа в адрес российского лидера действительно была.

Президент Трамп обратился с просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю от нанесения ударов по Киеву в период создания благоприятных условий для проведения переговоров. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков призвал к сдержанности и отказу от силовых методов в ситуации с Ираном.

