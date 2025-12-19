Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к сдержанности и отказу от силовых методов в ситуации с Ираном. Об этом он заявил журналистам.
В Кремле прокомментировали планы президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану. Песков отметил, что переговорный потенциал по Ирану не исчерпан, а силовые действия лишь создадут хаос в регионе. Он добавил, что это также грозит опасными последствиями с точки зрения дестабилизации систем безопасности.
Мы по-прежнему призываем все стороны сдержанности и к отказу от каких-либо силовых методов решения вопроса.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков назвал страны, с которыми у России "дефицит дружеских чувств".
Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все