Сегодня, 13:31
Песков призвал к сдержанности и отказу от силовых методов в ситуации с Ираном

В Кремле подчеркнули, что силовые действия лишь создадут хаос в регионе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к сдержанности и отказу от силовых методов в ситуации с Ираном. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле прокомментировали планы президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану. Песков отметил, что переговорный потенциал по Ирану не исчерпан, а силовые действия лишь создадут хаос в регионе. Он добавил, что это также грозит опасными последствиями с точки зрения дестабилизации систем безопасности.

Мы по-прежнему призываем все стороны сдержанности и к отказу от каких-либо силовых методов решения вопроса.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Теги: дмитрий песков, иран, переговоры, пресс-секретарь президента россии, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

