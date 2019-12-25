Николай Роганов рассказал о том, что в США индустрия ориентируется на доходы.

После завершения Чемпионата мира в 2026 году в интернете не утихает скандал о завышенной стоимости билетов на финальную игру. Самая дешевая проходка для болельщика обошлась в восемь тысяч долларов, а в ряде случаев спортивным фанатам приходилось отдавать за билет до двух миллионов долларов для того, чтобы посмотреть игру Лионеля Месси и Ламина Ямаля. В комментарии журналистам телеканала "360.ru" директор Школы спортивного журналиста и спортивный редактор журнала "Родина" Николай Роганов объяснил, что хотя футбольные болельщики во многих странах мира не привыкли так дорого платить, но для американских граждан это является обычным делом.

Они знают, что такое главный матч большого турнира и что он может стоить дорого. Но и, опять же, сколько было билетов в свободной продаже, учитывая VIP-места, гостей и приглашенных? Не так много, отсюда и такая высокая цена... ЧМ — это больше про бизнес и шоу, а не про спорт. Николай Роганов, журналист

В качестве привета аналитик привел Американскую футбольную лигу, которая заработала 25 миллиардов долларов. Структура может зарабатывать такие деньги ежегодно, в то время как FIFA (ФИФА) может делать это лишь раз в четыре года. Николай Роганов добавил, что культа спорта в США нет в чистом виде, если говорить о высших ли гах и топовых состязаниях. Однако ради того, чтобы заработать деньги, организаторы готовы договариваться и поворачивать правила турниров таким образом, чтобы иметь наибольший доход.

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