Петербург вспоминает жертв блокады: 84 года назад началась блокада Ленинграда.

872 дня блокады и 1127 дней Ленинградской битвы – самая страшная страница в истории нашего города. Блокада вошла в память поколений, стала символом мужества, героизма и стойкости, несломленного духа защитников и жителей Ленинграда. Александр Беглов и Александр Бельский

Немецкое командование в сентябре 1941 года отдало приказ, который был доведен до каждого солдата – не должно быть ни малейшей жалости к голодающему населению, даже к женщинам и детям, потому что они – русские. При попытках выхода из города мирных жителей – приказывалось расстреливать на месте. В самую тяжелую зиму 1941-1942 годов погибли сотни тысяч ленинградцев. В декабре 41-го – более 53-х тысяч. В январе 42-го – более 126 тысяч, в феврале – более 122 тысяч.

На основании подлинных архивных данных установлено – в блокаду от голода и бомбежек погибло около 1,1 миллиона ленинградцев.

Каждый цветок, возложенный на Пискаревском кладбище и других мемориалах, каждая зажжённая свеча станут знаком нашей памяти и скорби. Александр Беглов и Александр Бельский

Завтра в столице Узбекистана – Ташкенте – будет отрыт памятник – Ленинградский монумент. Ранее блокадные мемориалы были открыты в Ереване, Бишкеке, Иерусалиме, Манчестере.

