"Вино из одуванчиков" и письмо Татьяны: петербуржцы рассказали о самых романтичных книгах в своей жизни

Накануне Дня книгодарения и Дня всех влюбленных мы спросили у жителей города, какие книги заставляют их сердце биться чаще.

Февраль в Петербурге — время двойных признаний — 14 февраля мы говорим не только о чувствах, но и дарим книги — лучших собеседников и хранителей эмоций. Корреспонденты молодёжной редакции Piter.TV решили объединить эти поводы и вышли на улицу, чтобы узнать: какие литературные истории заставляют сердца петербуржцев биться чаще? От классических драм до современных романов — собрали для вас идеальный список для чтения вдвоем.

Традиционно главным источником вдохновения для петербуржцев остается классика. Причем в ней читателей привлекают не только драматические страсти, но и удивительная способность авторов говорить о сложном — просто и честно.

Моему сердцу ближе всего классика. Например, любовь Татьяны и Евгения Онегина в произведении Пушкина.

Во многих книгах нам показывают эмоциональные качели. А иногда хочется увидеть пример здоровых отношений, как в "Капитанской дочке" Пушкина.

Впрочем, ностальгия по школьной программе — не единственный повод взяться за книгу. Кто-то ищет уют в современной прозе, а кто-то — в поэтических строках начала XX века.

Мне нравится творчество зарубежной писательницы Сары Джио. Из всех ее книг самой романтичной я бы назвала "Среди тысячи лиц".

Когда я была совсем молодой, мне очень нравились Стефан Цвейг и Бунин. <...>"Сага о Форсайтах" Голсуорси. Вот где можно сойти с ума от эмоций! Там и страсти, и нежность, и невероятно сложные отношения.

Но самыми пронзительными оказались ответы тех, кто нашел любовь там, где ее не ждали. В книгах, которые формально не относятся к любовным романам, но пропитаны нежностью к жизни.

"Вино из одуванчиков" Рэя Брэдбери. Эта книга поэтизирует жизнь и возвращает в детство.

Материал подготовили Жанна Сергеева и Борис Котов (молодёжная редакция Piter.TV)

Видео: Piter.TV (молодёжная редакция)