Дом книги перечислил самые востребованные книги у петербуржцев

Издание "Петербургский дневник" и Дом книги создали совместный проект, знакомящий горожан и туристов с самыми популярными книгами, которые привлекают внимание читающих петербуржцев.

Историческая литература

Владимир Мединский представил вниманию публики свою работу "Рассказы из русской истории. Профессионалы империи" (12+), содержащую жизнеописания выдающихся деятелей прошлых веков, чьи профессии зачастую остаются незамеченными историками. Врачам, ученым, инженерам и педагогам посвящена эта серия очерков, демонстрирующих их вклад в становление русского государства и научной мысли.

Мемуары

Особый интерес вызывает издание воспоминаний Екатерины Великой под названием "Екатерина II. Мемуары" (12+). Книга воспроизводит последнюю версию автобиографии императрицы, начинающейся с первых лет ее пребывания в России и заканчивающейся моментом вступления на трон. Включены также отдельные письма императрицы, раскрывающие подробности частной жизни.

Другой популярной публикацией является произведение князя Феликса Юсупова "Воспоминания" (16+), подробно описывающее жизнь представителей известной дворянской семьи накануне революции, драматичные события переворота и последующую эмигрантскую судьбу автора.

Краеведческая литература

Традиционно высоким спросом пользуется литература, посвящённая Санкт-Петербургу. Одну из позиций занял труд Виктории Гусаковой "Ксения Петербургская. Ангел-хранитель Петербурга" (12+), посвященный фигуре святой Ксении Петербуржской и явлению юродства в культуре города. Иллюстрации Александра Простева дополняют содержание книги атмосферой эпохи XVIII столетия.

Детско-юношеской аудитории адресована новая книга Саши Савояр и Дарьи Нахимовой "Прогулка по Санкт-Петербургу. Квест-путеводитель" (6+). Она представлена в виде увлекательного квеста, позволяющего лучше изучить историю города через игры и задания.

Современная литература

Роман Маргариты Симоньян "В начале было слово, в конце будет цифра" (18+) привлекает внимание читателей. Произведение рассказывает о мире будущего, пережившем катастрофу, в котором человечеству угрожает искусственный разум, пытающийся подчинить волю героев.

Зарубежная литература представлена романом француза Лорана Гунеля "Бог всегда путешествует инкогнито" (16+). Герой романа переживает встречу, кардинально меняющую его взгляд на собственное существование.

Фото: пресс-служба Дома книги