Дом книги начал давать скидку 10 процентов владельцам ЕКП

Знаменитый книжный магазин на Невском проспекте присоединился к программе лояльности Единой карты петербуржца.

Один из старейших и самых узнаваемых книжных магазинов Северной столицы вошел в число партнеров Единой карты петербуржца. Информация об этом поступила из городского комитета по экономической политике.

Теперь все обладатели ЕКП могут приобретать любую литературу и другую продукцию в Доме книги со скидкой в 10 процентов. Предложение распространяется как на покупки непосредственно в торговом зале на Невском проспекте, так и на заказы, оформленные через интернет-магазин.

Председатель профильного комитета Алексей Зырянов пояснил, что расширение партнерской сети направлено на поддержку культурного досуга и популяризацию чтения среди горожан. Он подчеркнул, что Дом книги занимает особое место в жизни нескольких поколений петербуржцев, являясь не просто торговой точкой, а значимой частью городской идентичности и живой культурной среды. Новое сотрудничество призвано сделать посещение легендарного магазина еще более привлекательным и доступным для жителей.

В пресс-службе добавили, что учреждение на Невском проспекте на протяжении более чем ста лет остается не только центром распространения печатной продукции, но и важным общественным пространством, сохраняя статус одного из главных культурных символов города.