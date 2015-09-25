Живую женщину нашли в квартире, заваленной мусором на Наставников

В ходе расчистки захламленного помещения, где ранее обнаружили тело пенсионерки, коммунальщики нашли еще одну женщину. Она нуждалась в помощи и была госпитализирована.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга продолжается расчистка квартиры на проспекте Наставников, полностью заваленной мусором. Ранее жители дома пожаловались на зловонный запах, после чего специалисты обнаружили в помещении тело пожилой женщины.

Глава администрации района Андрей Хорт сообщил, что за три дня работ рабочие смогли добраться до одной из комнат, ранее недоступной из-за завалов. Там они нашли женщину, которая была жива, но нуждалась в помощи. Ее возраст пока не установлен.

Сотрудники коммунальных служб помогли ей выбраться и передали прибывшей бригаде скорой помощи. Женщину экстренно госпитализировали.

Хорт поручил полностью очистить помещение от накопившихся отходов и провести санитарную обработку. Ранее, 20 марта, в этой же квартире было обнаружено тело другой женщины. Причины ее смерти не разглашаются. Специалисты продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

Фото: Max / Андрей Хорт