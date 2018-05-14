Мошенники сдают квартиры умерших собственников через фиктивное наследство

В российских мегаполисах участились случаи мошенничества с так называемыми выморочными квартирами. Злоумышленники находят недвижимость умерших собственников, чьи родственники не вступили в наследство, и затем действуют по отработанной схеме. Об этом РИА Новости сообщил заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России Алексей Горяев.

По словам представителя ведомства, аферисты обращаются к нотариусу от лица якобы дальнего родственника покойного и просят открыть наследственное дело.

Нотариус по закону не имеет права отказать. А в дальнейшем злоумышленники на основании выданного документа сдают в аренду недвижимость умершего. Алексей Горяев, замначальника отдела Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД РФ

В таких схемах могут участвовать несколько человек из различных государственных организаций. Больше всего подобных случаев фиксируют в крупных городах, добавил собеседник агентства. Эта стратегия, по его словам, остаётся актуальной и требует повышенного внимания со стороны правоохранительных органов и нотариального сообщества.

