Мошенники придумали новую схему обмана россиян в жару

Эксперты советуют не называть коды по телефону.

В России активировались мошенники, орудующие под предлогом установки кондиционеров. Какие схемы сейчас используют аферисты и как защититься, пишут 360.ru.

Эксперт по информационной безопасности Павел Мясоедов рассказал о двух распространенных способах обмана. Мошенники используют завлекающие сайты с объявлениями о выгодных акциях и скидках. Через форму подачи заявки собирают личную информацию: паспортные данные, адреса электронной почты и даже пароли.

Кроме того, часто злоумышленники звонят от лица частной компании, которая предлагает хорошую скидку в связи с аномальной жарой. Человеку предлагают подтвердить установку, назвав код из СМС. Полученных данных достаточно, чтобы получить доступ к "Госуслугам".

По словам эксперта по кибербезопасности Алексея Курочкина, дело не в конкретной услуге, а в умении преступников подстраиваться под актуальную повестку. Также он советует ни в коем случае не называть никакие коды по телефону.

