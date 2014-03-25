Таяние "Ледника Судного дня" может привести к потопу и затоплению Петербурга

Кандидат физико-математических наук Андрей Киселев заявил, что в случае неблагоприятного сценария уровень Мирового океана поднимется на 40-100 сантиметров. Петербург может уйти под воду из-за низменных районов.

Разрушение ледника Туэйтса в Антарктиде, который часто называют "ледником Судного дня", может привести к катастрофическому повышению уровня мирового океана и масштабным последствиям для прибрежных территорий по всему миру. Об этом в комментарии 360.ru заявил кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

По оценкам ученого, в случае развития неблагоприятного сценария уровень Мирового океана может подняться на 40–100 сантиметров. Киселев подчеркнул, что за весь XX век этот показатель увеличился лишь на 17 сантиметров, но даже кажущийся относительно небольшим рост в пределах одного метра способен создать серьезные угрозы для инфраструктуры и миллионов людей. К таким изменениям необходимо готовиться уже сейчас, поскольку процесс повышения уровня моря носит долгосрочный и во многом необратимый характер.

Климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова отмечает, что в зоне потенциального риска для России находятся Санкт-Петербург, ряд районов Западной Сибири, а также побережье Балтийского моря. Даже незначительный подъем воды представляет опасность для низменных районов города. Если ледник растает полностью, уровень Мирового океана поднимется на 3 метра. При этом реальная опасность начинается уже с 1 метра. Пестрякова также подчеркнула, что для России не менее значимой угрозой может стать дефицит пресной воды в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, что способно спровоцировать масштабные миграционные потоки.

Ранее мы писали, что защита Pfizer и AstraZeneca против дельта-штамма ослабевает спустя три месяца.

Фото: pixabay