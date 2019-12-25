Защита Pfizer и AstraZeneca против дельта-штамма ослабевает спустя три месяца

Эффективность снижалась до 75% и 61%.

В Великобритании ученые провели исследование и выяснили, что защита вакцин Pfizer и AstraZeneca ослабевает против дельта-штамма коронавируса через 90 дней Статья была опубликована на сайте Оксфордского университета.

Ученые выяснили, что заразившиеся коронавирусом после вакцинации люди могут представлять для окружающих больший риск, чем это было при предыдущих мутациях вируса. В статье отмечается, что Защита Pfizer и AstraZeneca после трех месяцев действия снизилась на 75% и 61% соответственно.

Стало известно, что чаще снижение активности вакцин наблюдалось у людей от 35 лет. Кроме того, как для вакцинированных, так и для невакцинированных вирусная нагрузка не отличалась.

По мнению исследователей, эффективность вакцин через 4-5 месяцев останется неизменной.

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