Третья доза вакцины AstraZeneca эффективна против "омикрона"

Уровень антител после третьей дозы вакцины был выше, чем у людей, которые переболели более ранними штаммами.

Третья доза вакцины AstraZeneca защищает организм от нового штамма коронавируса, то есть повышается уровень защиты организма. Об этом сообщается в пресс-релизе британско-шведской компании со ссылкой на лабораторные исследования. Отметим, что ранее Moderna и Pfizer заявляли об эффективности бустерной прививки против "омикрона".

Так, после третьей прививки титры нейтрализующих антител для омикрон-штамма выросли, если сравнивать с титрами после второй прививки. Кроме того, уровень антител был выше по сравнению с переболевшими ранее штаммами альфа, бета, дельта и исходным вариантом коронавируса.

Сыворотка, полученная от пациентов спустя месяц после получения третьей, бустерной дозы вакцины, нейтрализовала омикрон-штамм на уровне, который в целом соответствовал наблюдаемому после принятия второй дозы от дельта-варианта, — говорится в сообщении.

В исследовании принял участи 61 человек. Из них 40 человек получили три дозы вакцины Vaxzevria, остальные 20 человек получили три дозы вакцины Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

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