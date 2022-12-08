Попова: в России не выявляли более заразных штаммов коронавируса

Глава Роспотребнадзора рассказала о распространяющихся по стране штаммах COVID-19.

В России не выявляли более заразных штаммов коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница заметила, что западные коллеги говорят о выявлении потенциально более опасных вариантов и подвидов ковида, но на текущий момент по нашей стране такие штаммы не распространились. В регионах фиксируется наибольшое количество случаев заражения с вариантами ВА.4, ВА.5. При этом клинические показатели остаются теми же, что фиксировались медицинскими службами к началу 2022 года.

Внутри генотипов BA.4, BA.5 (подварианты штамма "омикрон") есть уже внутренние отделения. Там появляются потенциальные, более контагиозные варианты, о которых пишут наши западные коллеги. Мы очень внимательно за этим следим. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова: пик заболеваемости гриппом может наступить к Новому году при несоблюдении мер профилактики.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live