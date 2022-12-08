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Попова: пик заболеваемости гриппом может наступить к Новому году при несоблюдении мер профилактики

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Глава Роспотребнадзора оценила прирост числа заболевших в 23%.

Пик заболеваемости свиным гриппом может наступить к новогодним праздникам при несоблюдении гражданами мер профилактики, включая нахождение в большом скоплении людей. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, беседуя с журналисткой Наилей Аске-заде. Чиновника отметила, что за неделю в стране гриппом или ОРВи заболели миллион и 20 тысяч человек. 

Если мы будем хорошо соблюдать все требования и защищать свое здоровье - то высокого пика мы не ожидаем. Если мы сейчас забудем... то да, мы как раз к празднику можем получить этот самый пик.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В настоящее время случаи заболевания свиным гриппом регистрируются уже в 74 регионах страны. Однако эпидемиологическая ситуация по субъектам фиксируется различная. В отдельных районах наблюдается достаточная напряженная ситуация, а в других местах - обеспечивается стабильная или более-менее спокойная ситуация. В первую очередь вирус поражает детей, а также пожилых людей. Прирост числа пациентов по стране за прошлую неделю составил 23%.

Это увеличение количество заболевших гриппом за прошлую неделю заболело более 1 млн 200 тысяч человек с суммой острых респираторных инфекций и гриппом. Это много.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Роспотребнадзор: школам рекомендовали отпускать классы на дистанционку, если заболели более 20% учеников.

Фото и видео: Telegram / Наиля

Теги: анна попова, новый год, поспотребнадзор, регионы, свиной грипп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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