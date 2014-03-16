Роспотребнадзор: Школам рекомендовали отпускать классы на дистанционку, если заболели более 20% учеников

Анна Попова рассказала об эпидобстановке по регионам.

Российским школам рекомендовали отпускать классы на дистанционное обучение в том случае, если заболели более 20% учеников в классе или образовательном учреждении. Соответствующее заявление в ходе интервью журналистке Наиле Аскер-заде для телеканала "Россия-1" сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница отметила, что в школы направлены методические письма для помощи в решении сложных эпидемиологических ситуаций, связанных с распространением свиного гриппа.

Если в классе, тем более в школе, не приходят на занятия больше 20% учеников, <…> то этот класс нужно отпускать на дистанционное образование, нужно разобщать, чтобы дети дальше не передавали друг другу инфекцию и не заражались. Анна Попова, глава Роспотребнадзора РФ

Напомним, что еще 6 декабря в пресс-службе профильного эпидемиологического ведомства сообщили, что заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за последнюю неделю в стране возросла на 23,3% по сравнению с предыдущей. На текущий момент от гриппа привиты 72,4 млн человек (около 49,5% от всего населения).

Глава Роспотребнадзора Попова: пришедший вариант гриппа наносит серьезный ущерб здоровью.

Фото и видео: Telegram / Наиля