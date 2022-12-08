Глава Роспотребнадзора Попова: пришедший вариант гриппа наносит серьезный ущерб здоровью

Анна Попова рассказала о ситуации со свиным гриппом в регионах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что пришедший в страну вариант гриппа наносит серьезный ущерб здоровью пациента. Соответствующее заявление в интервью журналистке Наиле Аскер-заде для телеканала "Россия-1" сделала глава профильного ведомства. Эксперт отметила, что свиной грипп вызывает большое количество осложнений, а также нередки летальные исходы для людей с ослабленным иммунитетом. Медицинские службы принимают необходимые меры по регионам для подготовки к эпидситуации. В частности, в школы направлены методические письма.

Это вирус гриппа А (H1N1) пандемического девятого года, первый раз в девятом году, он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения. И вызвал пандемию девятого-десятого годов. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница пояснила, что если в учебном классе или образовательном заведении на занятие на пришли более 20%, то требуется отпустить школьников на дистанционное обучение, чтобы разобщить потенциальных заболевших, а инфекция не передавалась далее.

Попова: соглашение о сотрудничестве стран СНГ учитывает опыт, накопленный в пандемию.

Фото и видео: Telegram / Наиля