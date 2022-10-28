Попова: соглашение о сотрудничестве стран СНГ учитывает опыт, накопленный в пандемию

В Роспотребнадзоре рассказали о работе над созданием "Санитарного щита".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что соглашение о сотрудничестве Содружества Независимых Государств учитывает опыт, накопленный в пандемию коронавирусной инфекции. Об этом эксперт сообщила коллега на заседании стран СНГ, проходящего в Казахстане.

Соглашение позволит оперативно противодействовать угрозам биологического характера. Уважаемые члены Совета, я прошу поддержать предложение и подписать данное соглашение. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора уточнила, что текущая управляемая санитарно-эпидемиологическая обстановка в странах СНГ является результатом формирования общей системы по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения. Анна Попова добавила, что инициатива РФ позволяет сформировать единый санитарный щит, в основе которого стоят цепочки сильных лабораторий, независимых санитарно-карантинных пунктов пропуска в общей системе координат, а также обеспечение высококвалифицированных кадров, способных работать с опасными инфекциями.

Роспотребнадзор не выявил загрязнений воздуха после затяжного пожара в Металлострое.

Фото и видео: Правительство России