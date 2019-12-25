С начала года от клещей пострадали свыше 20 тыс. петербуржцев

Более 95 тыс. человек поставили прививку.

Сотрудники Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области подвели итоги мониторинга инфекций, передаваемых клещами, за сезон 2026 года.

По информации Neva.Today, членистоногие присосались к горожанам более 20 тыс. раз: это соответствует уровню 2025 года. Свыше 95 тыс. человек поставили прививку, обработано около 1 тыс. гектаров территорий. Всего исследовали 19 тыс. клещей. Так, болезнь Лайма выявили в 373 случаях, вирусный энцефалит – в 57 случаях.

В Ленобласти зафиксировали примерно 9 тыс. жалоб. Вакцину сделали 71 тыс. жителей, обработано 3 тыс. гектаров земли. На исследование направляли порядка 11,5 тыс. клещей. С начала года обнаружили 29 случаев боррелиоза, восемь человек заболели клещевым энцефалитом.

Ранее мы рассказывали о том, что Роспотребнадзор выявил нарушение при использовании воды в детсаду Петербурга.

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