Роспотребнадзор выявил нарушение при использовании воды в детсаду Петербурга

В детсаду "Берёзка" в Центральном районе нашли проблемы с санитарными разрешениями.

Роспотребнадзор вынес предостережение детскому саду "Берёзка" в Центральном районе Петербурга из-за отсутствия санитарно-эпидемиологического заключения на использование воды. Учреждение применяло ее для питьевых и бытовых нужд без необходимого разрешительного документа. Информация об этом содержится в материалах Генеральной прокуратуры.

Нарушение выявили после того, как в ведомство поступили сведения от Комитета по природопользованию. Согласно санитарному законодательству, использовать водный объект для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения разрешается только при наличии заключения о соответствии воды установленным требованиям и ее безопасности для здоровья.

Проверка показала, что у дошкольного учреждения такого документа нет. Роспотребнадзор потребовал от руководства устранить нарушение и обеспечить использование воды только при наличии всех необходимых разрешений.

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