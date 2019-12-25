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Роспотребнадзор выявил нарушение при использовании воды в детсаду Петербурга
Вчера, 19:34
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Роспотребнадзор выявил нарушение при использовании воды в детсаду Петербурга

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В детсаду "Берёзка" в Центральном районе нашли проблемы с санитарными разрешениями.

Роспотребнадзор вынес предостережение детскому саду "Берёзка" в Центральном районе Петербурга из-за отсутствия санитарно-эпидемиологического заключения на использование воды. Учреждение применяло ее для питьевых и бытовых нужд без необходимого разрешительного документа. Информация об этом содержится в материалах Генеральной прокуратуры.

Нарушение выявили после того, как в ведомство поступили сведения от Комитета по природопользованию. Согласно санитарному законодательству, использовать водный объект для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения разрешается только при наличии заключения о соответствии воды установленным требованиям и ее безопасности для здоровья.

Проверка показала, что у дошкольного учреждения такого документа нет. Роспотребнадзор потребовал от руководства устранить нарушение и обеспечить использование воды только при наличии всех необходимых разрешений.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге ликвидировали прорыв водопровода на улице Трефолева.

Фото: Pxhere

Теги: вода, нарушения, роспотребнадзор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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