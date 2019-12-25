На Костромском проспекте в Петербурге забил фонтан горячей воды

Специалисты ТЭК локализовали повреждение и устранили прорыв в течение часа.

Фонтан горячей воды высотой до трёх этажей появился на Костромском проспекте в Санкт-Петербурге. Прорыв трубопровода произошёл у дома № 57. Об этом сообщили в пресс-службе ТЭК СПб.

Заявка об аварии поступила в диспетчерскую службу в 11:20. На место направили ремонтно-восстановительную бригаду. К 12:10 специалисты огородили опасный участок и приступили к отключению подачи теплоносителя. После локализации повреждения энергетики планировали определить объём необходимых работ и заменить ненадёжный отрезок трубы.

К 12:20 прорыв удалось устранить. В настоящее время в Выборгском районе ТЭК СПб ремонтирует тепловые сети на 12 объектах общей протяжённостью более 28 тыс. метров. Ещё свыше 60 тыс. метров трубопроводов на 24 адресах готовят к обновлению.

Похожие аварии происходили в Петербурге и ранее. 27 мая на Шлиссельбургском проспекте горячая вода поднялась на высоту девятиэтажного дома. 13 июня фонтан после повреждения трубопровода появился на проспекте Металлистов.

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