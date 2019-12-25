В Ленобласти выявили превышение нормы загрязнения воды в ресурсном центре

Прокуратура объявила предостережение ресурсному центру из-за качества питьевой воды.

В Никольском ресурсном центре по содействию семейному устройству в Ленинградской области выявили несоответствие питьевой воды санитарным требованиям. Результаты лабораторных исследований внесли в Единый реестр проверок Генеральной прокуратуры России. Данные направил Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Анализы провели в сентябре на пищеблоке учреждения. По их результатам, показатель перманганатной окисляемости воды оказался примерно на треть выше установленной нормы. Такое отклонение может указывать на присутствие органических загрязнений.

После проверки учреждению объявили предостережение. Администрации ресурсного центра поручили усилить контроль за качеством питьевой воды, поступающей в здание по сетям водоснабжения.

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Фото: Piter.tv