В Петербурге ликвидируют прорыв водопровода на улице Трефолева

Воду планируется отвести в систему канализации.

В Кировском районе Санкт-Петербурга специалисты устраняют последствия технологического нарушения на сети холодного водоснабжения. Из-за аварии произошло вытекание воды на проезжую часть на улице Трефолева.

О происшествии сообщили очевидцы, отметив, что вода постепенно распространялась по дороге, а на месте находились сотрудники ДПС.

В ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сообщили, что заявка о вытекании холодной воды возле дома № 1 по улице Трефолева поступила на горячую линию 27 июля. После обследования специалисты выявили технологическое нарушение на водопроводной сети.

В настоящее время аварийные бригады продолжают работы по локализации повреждения.

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Фото: Вконтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"