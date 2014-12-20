Роспотребнадзор не выявил загрязнений воздуха после затяжного пожара в Металлострое

Специалисты не выявили превышения гигиенических нормативов.

Прошла повторная проверка воздуха 26 октября на территории жилой застройки в Невском и Колпинском районах в связи с пожаром на складе в Металлострое. Специалисты не выявили превышения гигиенических нормативов. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, что во вторник вечером загорелся склад в Металлострое. Пожар начался в 20:48, на складе на Северном проезде, д. 8, огонь на площади 6 тыс. квадратных метров. В 21:15 ранг пожара повышен до № 2. В 21:34 ранг пожара повышен до № 3. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. На борьбу с огнем отправились 24 единицы техники и 110 спасателей. Здание горело всю ночь и только к вечеру среды ранг пожара в Металлострое понизили до № 1.С огнем ведут борьбу 27 единиц техники и 123 человека личного состава.

Фото: Вконакте / Колпино | Колпинский район