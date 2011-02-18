Видео: в Петербурге полыхает склад. Ранг пожара повысили до № 3

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

В Металлострое горит здание склада размером 100х240 метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Пожар начался в 20:48, на складе на Северном проезде, д. 8, огонь на площади 6 тыс. квадратных метров.

В 21:15 ранг пожара повышен до № 2.

В 21:34 ранг пожара повышен до № 3.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

На борьбу с огнем отправились 24 единицы техники и 110 спасателей.





Видео: Вконтакте / Колпино | Колпинский район, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Фото: Вконакте / Колпино | Колпинский район, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб