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Ранг пожара в Металлострое понизили до № 1
Сегодня, 16:00
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Ранг пожара в Металлострое понизили до № 1

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С огнем ведут борьбу 27 единиц техники и 123 человека личного состава.

Ранг пожара в Колпинском районе понизили  до № 1. Спасатели все еще тушат склад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Напомним, накануне, 25 октября, в 20:48 диспетчеру пожарной станции поступила информация о возгорании в поселке Металлострой, Северный проезд, д. 8. Выяснилось, что на складе   размером 100х240 метров полыхают строительные материалы. 

В 21:15 ранг пожара повысили до № 2. В ночь на 26 октября возгорание локализовали.

Сегодня продолжаются работы по проливке пожара. На данный момент информации о пострадавших нет. 

Добавим, что с огнем ведут борьбу 27 единиц техники и 123 человека личного состава.

Ранее Piter.tv  собрал всю информацию о пожаре в Металлострое: что известно, фото и видео.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: горит склад, металлострой, повысили ранг, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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