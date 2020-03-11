Ранг пожара в Металлострое понизили до № 1

С огнем ведут борьбу 27 единиц техники и 123 человека личного состава.

Ранг пожара в Колпинском районе понизили до № 1. Спасатели все еще тушат склад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Напомним, накануне, 25 октября, в 20:48 диспетчеру пожарной станции поступила информация о возгорании в поселке Металлострой, Северный проезд, д. 8. Выяснилось, что на складе размером 100х240 метров полыхают строительные материалы.

В 21:15 ранг пожара повысили до № 2. В ночь на 26 октября возгорание локализовали.

Сегодня продолжаются работы по проливке пожара. На данный момент информации о пострадавших нет.

Добавим, что с огнем ведут борьбу 27 единиц техники и 123 человека личного состава.

Ранее Piter.tv собрал всю информацию о пожаре в Металлострое: что известно, фото и видео.

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