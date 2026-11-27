В мероприятии участвуют практически все службы Главка.

В Гатчинском районе Ленинградской области проходит масштабный полицейский рейд, рассказали в МВД России. Территория оказалась под пристальным вниманием после инцидента в конце октября, когда компания молодых людей, заручившись поддержкой группы сторонников, решила открыто противостоять требованиям сотрудников Госавтоинспекции, остановивших автомобиль для проверки документов у водителя.

Правоохранителям помогают следователи. В мероприятии участвуют практически все службы Главка, каждое подразделение работает по своему направлению: ГАИ сосредоточена на транспортных средствах, участковые уполномоченные вместе с уголовным розыском обходят адреса проживания граждан, состоящих на профилактическом учете, экономическая полиция осматривает торговые точки.

Комплексные проверки направлены на укрепление правопорядка, выявление и пресечение правонарушений. Подобные мероприятия находятся на особом контроле руководства Главка и будут продолжены. Пресс-служба МВД России

Ранее на Piter.TV: на стройке ЖК на проспекте Буденного проверили около 200 мигрантов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти