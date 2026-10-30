  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:09
174
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На стройке ЖК на проспекте Буденного проверили около 200 мигрантов

0 0

В отдел доставили четырех человек.

В Петродворцовом районе Петербурга прошел миграционный рейд. В результате полиция проверила почти 200 иностранных граждан, рассказали в МВД России. 

Мероприятие состоялось 28 октября на территории строящегося жилого комплекса на проспекте Буденного. Всего документы посмотрели у 191 человека, четверых доставили в отдел по признакам нарушений, предусмотренных ст. 18.8 КоАП РФ. 

Полиция Петербурга продолжает на системной основе проводить мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.

Пресс-служба МВД России 

Ранее на Piter.TV: полицейские проверили водителей и мигрантов в Московском районе. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: мигранты, рейд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии