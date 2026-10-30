На стройке ЖК на проспекте Буденного проверили около 200 мигрантов

В отдел доставили четырех человек.

В Петродворцовом районе Петербурга прошел миграционный рейд. В результате полиция проверила почти 200 иностранных граждан, рассказали в МВД России.

Мероприятие состоялось 28 октября на территории строящегося жилого комплекса на проспекте Буденного. Всего документы посмотрели у 191 человека, четверых доставили в отдел по признакам нарушений, предусмотренных ст. 18.8 КоАП РФ.

Полиция Петербурга продолжает на системной основе проводить мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства. Пресс-служба МВД России

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти