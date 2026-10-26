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Полицейские проверили водителей и мигрантов в Московском районе

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Под пристальным взглядом сотрудников оказались 382 машины и 491 человек, среди которых 83 иностранца.

В Петербурге Московский район стал территорией усиленного внимания полицейских. Точками особого контроля были Митрофаньевское шоссе и площадь Победы. Проверки состоялись по двум направлениям: миграционный контроль и обеспечение безопасности дорожного движения, рассказали в МВД России. 

Под пристальным взглядом сотрудников оказались 382 машины и 491 человек, среди которых 83 иностранца. В результате в отдел доставили двоих приезжих по ст. 18.8 КоАП РФ. Инспекторы составили один административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, также вынесено 14 постановлений по широкому спектру статей – от нарушений правил регистрации и эксплуатации транспортных средств до несоблюдения требований к техническому состоянию. 

Ранее на Piter.TV: на складе в Петро-Славянке проверили почти 100 мигрантов. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: мвд, московский район
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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