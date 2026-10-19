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На складе в Петро-Славянке проверили почти 100 мигрантов

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Нарушители законодательства были доставлены в отдел.

Полицейские провели миграционный рейд в Колпинском районе Петербурга. Об этом рассказали в МВД России. 

Правоохранители 9 октября проверили территорию оптово-распределительного комплекса в поселке Петро-Славянка. Всего посмотрели документы 98 иностранных граждан. У четверых из них были выявлены признаки нарушения порядка и режима пребывания в стране. Указанные лица доставлены в отдел для решения вопроса о привлечении к административной ответственности по ч. 3 и 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ. А у представителей организации запросили документацию, необходимую для дальнейшей проверки соблюдения обязательных требований миграционного законодательства.

Подобные профилактические мероприятия проводят на систематической основе. 

Ранее на Piter.TV: полиция проверила стройку в Новоселье. В отдел увезли почти 60 мигрантов. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: колпинский район, рейд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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