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Полиция проверила стройку в Новоселье. В отдел увезли почти 60 мигрантов

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Кроме того, в поле зрения правоохранителей оказался и работодатель.

Полицейские провели масштабный миграционный рейд на строящемся объекте в Новоселье Ломоносовского района. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Всего проверили 123 иностранцев: 47 из них работали за пределами субъекта, на территории которого был выдан патент. Еще 10 человек и вовсе трудились без него. Всех доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. 

Кроме того, в поле зрения правоохранителей оказался и работодатель. В настоящее время устанавливают все обстоятельства, после чего будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Ранее на Piter.TV: в ходе рейда в Адмиралтейском районе проверили 302 человек и 217 авто. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: новоселье, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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