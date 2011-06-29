Глава ВОЗ: подвиды омикрон-штамма привели к росту числа заражений COVID-19 в 50 странах

Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о распространении вариантов BA.2, ВА.4 и BA.5.

Глава Всемирной организации здравоохранения считает, что подвиды омикрон-штамма привели к росту числа заражений COVID-19 в 50 странах. Соответствующее заявление на брифинге в Женеве сделал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он назвал главный импульс новых вспышек заболевания среди населения.

Растущее число случаев в более чем 50 странах говорит о непредсказуемости этого вируса. Подвиды выступают драйверами основного всплеска случаев. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт отметил, что доминирующим в мировом масштабе является подвид BA.2 омикрон-варианта. Для примера, на территории Южно-Африканской республики рост заболеваемости ковидом пациентов вызван в первую очередь подвидами "омикрона" BA.4 и BA.5. При этом уровень госпитализаций и летальных случаев в мире сейчас считается относительно низким в соотношении с прошлыми волнами инфицирований. По мнению главы ВОЗ, это стало возможным за счет высокого уровня иммунитета среди граждан, полученного благодаря массовой вакцинации. Всемирная организация выступает за то, чтобы страны стремились к достижению 70%-ого охвата вакцинацией для своего населения.

ВОЗ поставила на Украину более 316 тонн медицинской помощи.

Фото и видео: WHO