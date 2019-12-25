ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Эксперты рассказали о необходимости сократить показатель неинфекционных заболеваний на планете.

Всемирная организация здравоохранения призвала все страны мира увеличить стоимость алкоголя, сигарет и сладкой продукции, газированных напитков для населения как минимум на 50 процентов к 2035 году за счет налогов на здоровье (health taxes). Речь идет о платы, которая взимается с продуктов, которые негативно воздействуют на здоровье человека. Соответствующее заявление опубликовали сотрудники пресс-службы ВОЗ. Эксперты полагают, что чрезмерное употребление опасных продуктов питания и напитков сказывается на развитии хронических заболеваний у пациентов. Дополнительно налги помогут государствам получить для своих бюджетов критически важные доходы. Инициатива от ВОЗ получила название "3 к 35".

Специалисты занимались разработкой проекта, в том числе, на фоне роста неинфекционных заболеваний на планете. такие диагнозы связаны с сильной нагрузкой на системы здравоохранения. Неинфекционные заболевания, включая болезни сердца, рак и диабет, являются причиной более 75 процентов всех смертей в мире. Недавний отчет от ВОЗ показывает, что единовременное повышение цен на алкоголь, сладкое и табак на 50 процентов может предотвратить 50 миллионов преждевременных смертей в течение следующих 50 лет.

ВОЗ сократит число сотрудников из-за нехватки денег.

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