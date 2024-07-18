Петербургские выпускники показали наименьший интерес к упрощенным ОГЭ

Санкт-Петербург показал наименьшую заинтересованность в эксперименте Рособрнадзора по сокращённой сдаче ОГЭ среди трёх пилотных регионов. По данным главы ведомства Анзора Музаева, лишь 9% городских девятиклассников 2025 года выбрали вариант сдачи только двух обязательных экзаменов (русского языка и математики) для поступления в колледжи.
Этот показатель существенно ниже, чем в Москве (32%) и Липецкой области (более 50%). При этом все московские участники эксперимента, выбравшие упрощённый формат, гарантированно получили бюджетные места в колледжах.
Рособрнадзор планирует продолжить апробацию системы в течение следующих двух лет, а полный анализ результатов по Санкт-Петербургу будет представлен в конце 2025 года.
Ранее Кравцов объяснил, как школы будут устанавливать расписание уроков.
Фото: Комитет по образованию Петербурга
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