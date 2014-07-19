Кравцов объяснил, как школы будут устанавливать расписание уроков

В Минпросвещения уточнили режим работы образовательных учреждений.

Каждая школа в России будет самостоятельно устанавливать расписание уроков. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства из федерального правительства Сергей Кравцов на итоговой пресс-конференции, посвященной предварительным результатам кампании ЕГЭ 2025 года.

Сегодня мы ввели содержание образования, чему и как учить в каждом классе, по каждому уровню образования. Единые федеральные программы и календарно-поурочное планирование. Также мы рекомендовали школам расписание, но каждая школа в зависимости от тех или иных условий, от наличия кадров, от школьников, контингента сама устанавливает расписание. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Известно, что с 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по школьным предметам. Дополнительно властями установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы. Их будет не более десяти процентов от общего количества уроков по учебной программе.

Кравцов назвал самое востребованное абитуриентами направление подготовки.

Фото и видео: Вконтакте / Министерство просвещения Российской Федерации