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Кравцов объяснил, как школы будут устанавливать расписание уроков

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В Минпросвещения уточнили режим работы образовательных учреждений.

Каждая школа в России будет самостоятельно устанавливать расписание уроков. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства из федерального правительства Сергей Кравцов на итоговой пресс-конференции, посвященной предварительным результатам кампании ЕГЭ 2025 года. 

Сегодня мы ввели содержание образования, чему и как учить в каждом классе, по каждому уровню образования. Единые федеральные программы и календарно-поурочное планирование. Также мы рекомендовали школам расписание, но каждая школа в зависимости от тех или иных условий, от наличия кадров, от школьников, контингента сама устанавливает расписание.

Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Известно, что с 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по школьным предметам. Дополнительно властями установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы. Их будет не более десяти процентов от общего количества уроков по учебной программе.

Кравцов назвал самое востребованное абитуриентами направление подготовки.

Фото и видео: Вконтакте / Министерство просвещения Российской Федерации

Теги: минпросвещения, сергей кравцов, школ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество,

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