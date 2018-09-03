Кравцов назвал самое востребованное абитуриентами направление подготовки

В Минпросвещения указали на популярность педагогического образования.

Педагогическое образование сейчас находится на первом месте по выбору направлений у абитуриентов. Соответствующее заявление сделал глава министерства по просвещению из федерального правительства Сергей Кравцов на итоговой пресс-конференции, посвященной предварительным результатам кампании ЕГЭ 2025 года. По словам чиновника, к текущему моменту подано свыше 233 тысяч заявлений в педагогические вузы страны. Данное направление по бюджетному обучению обгоняет все остальные направления, включая и информационные технологии. В 2024 году информационные технологии занимали лидирующую строчку, а педагогическое образование находилось на втором по поданным на бюджет заявлениям.

На сегодняшний день педагогическое образование на первом месте. Мы, конечно, посмотрим итоги приемной кампании, но уже подано 233,5 тысячи заявлений на 70 тысяч бюджетных мест. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Минпросвещения работает над новой системой оплаты труда педагогов.

Фото и видео: Вконтакте / Министерство просвещения Российской Федерации, Рособрнадзор