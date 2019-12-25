Ключевая задача встречи — собрать и систематизировать экспертные предложения по развитию и регулированию искусственного интеллекта.

В Москве на площадке кампуса "Школы 21" прошла стратегическая сессия "Искусственный интеллект в образовании: единый учебный контур", организованная Сбером и Минпросвещения России, как сообщает пресс-служба Сбера. К обсуждению присоединились свыше 100 человек из 20 регионов — представители региональных команд, федеральные и региональные эксперты, а также специалисты технологических компаний. Участники рассмотрели основные направления развития агентного ИИ, опробовали решения на базе ИИ-помощника учителя и отработали практические сценарии применения ИИ-агентов для педагогов и администраций школ и колледжей.

Ключевая задача встречи — собрать и систематизировать экспертные предложения по развитию и регулированию искусственного интеллекта, а также определить приоритетные инструменты, которые войдут в концепцию и техническое задание создаваемой модели ИИ для образовательной сферы. В ходе мероприятия министр просвещения РФ Сергей Кравцов и президент Сбербанка Герман Греф в присутствии вице-премьера Дмитрия Чернышенко подписали соглашение о сотрудничестве в создании такой модели для общего образования.

Реинжиниринг должен лежать в основе всего, что вы будете переосмысливать через получение супертехнологии. Это революционные изменения, они могут быть с разными последствиями, поэтому самое главное, что вы должны сделать, — не навредить. Академическая достоверность, подтвержденная тестированиями, — то, что мы хотим сделать на этапе получения обратной связи. Её можете дать только вы – учителя, преподаватели, администраторы. От вас будет зависеть, насколько быстро наша суверенная модель обретет необходимый опыт, настроит свои параметры, чтобы обеспечить большую эффективность в образовании. Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства РФ

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ, обратил внимание, что столь масштабное отраслевое обсуждение ИИ с участием региональных команд организовано впервые.

С одной стороны, прогресс идёт, с другой стороны, нам важно двигаться максимально выверенно. Важно, что нейросеть, разрабатываемая для системы образования, появится в дополнение к традиционной системе образования и к работе учителя – так, чтобы повышалось качество обучения и образования школьников и развивалось единое образовательное пространство и система воспитательной работы. Необходимо соблюсти баланс в этой большой и очень нужной работе. Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребёнок, независимо от места проживания, получал качественное образование и смог раскрыть свои таланты. Ещё одним важным направлением является повышение квалификации педагогов по программе "Искусственный интеллект в работе учителя", к ней присоединились уже более 250 тысяч педагогов. Сергей Кравцов, министр просвещения РФ

ИИ открывает совершенно новые возможности для организации учебного процесса и повышения его прозрачности. При этом мы можем использовать уже существующие информационные системы, обеспечив их интеграцию с ИИ при соблюдении самых строгих требований к кибербезопасности. Очень важно, чтобы у учащихся и педагогов, которые готовят детей к жизни в очень быстро меняющемся технологическом мире, появилось суверенное и безопасное ИИ- решение, которое позволит ещё более эффективно учить и учиться. Сбер развивает собственную фундаментальную модель ГигаЧат. Вместе с Правительством РФ, Министерством просвещения и регионами мы первыми в мире создаём специализированную ИИ-модель для школьного образования — ключевой отрасли страны. Это позволит нам заложить фундаментальную основу ИИ-помощника учителя и обеспечить эффективное и безопасное внедрение ИИ в систему российского образования. Я хочу поблагодарить всех участников за вовлечённость в эту задачу, ваш экспертный вклад и открытость новому. Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

Искусственный интеллект уже стал частью нашей жизни, и система образования должна адаптироваться к новым технологиям. Я как учитель вижу, насколько современным детям важны интерактивные форматы обучения. С помощью ИИ педагог сможет создавать интересные задания, тесты и даже обучающие игры для образовательных задач, необходимых конкретным детям в конкретном классе. Причём для этого необязательно владеть программированием. Важно показать, что искусственный интеллект — это доступный и понятный помощник, который открывает новые возможности для преподавания. Уверен, что со временем искусственный интеллект станет полноценным помощником не только педагогов, но и учеников, и родителей. Алексей Морозов, учитель информатики гимназии № 12 города Твери, победитель всероссийского профессионального конкурса "Учитель года России" 2026

Ранее Герман Греф и Сергей Кравцов провели первый открытый урок школьного курса по ИИ.

Фото: пресс-служба Сбера