Минпросвещения работает над новой системой оплаты труда педагогов

Сергей Кравцов рассказал о снижении нагрузку на педагогов в школах.

Российское министерство по просвещению работает над новой системой оплаты труда педагогов, так как понимает необходимость увеличения заработных плат у учителей. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства из федерального правительства Сергей Кравцов на итоговой пресс-конференции, посвященной предварительным результатам кампании ЕГЭ 2025 года. По словам специалиста, в текущем учебном году зафиксированы те изменения, которые давно ждали педагоги. В частности, речь и дет об упорядочении нагрузки на школьников. Такое решение со стороны властей помогает нормировать рабочее время для учителей.

Разрабатываются механизмы защиты прав учителей. Мы работаем над новой системой оплаты труда педагогов, понимая необходимость увеличения зарплат учителей. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Дополнительно чиновниками принята единая образовательная программа. Сотрудники Минпросвещения ведут работу с остающимися учащимися, возрождены методические службы.

С 1 сентября вводятся единые требования по изучению школьных предметов.

Фото и видео: Вконтакте / Министерство просвещения Российской Федерации