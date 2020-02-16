С 1 сентября вводятся единые требования по изучению школьных предметов

По словам Кравцова, каждый учитель будет "вооружен соответствующими программами".

С 1 сентября в России вводятся единые требования по изучению школьных предметов. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на полях ПМЭФ.

По его словам, каждый учитель будет "вооружен соответствующими программами". Он уточнил, что данная норма синхронизирована с трудовым кодексом, поэтому нагрузка на учителя также будет нормирована. Кравцов добавил, что для каждого класса будет четко определено, какие темы изучаются, сколько времени на них отводится и какие программы используют учителя.

Ранее в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за поборы в школах.

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